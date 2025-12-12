西班牙指揮阿斯圖雷茲再次訪臺 《巴斯克暖陽》音樂會編織詩意風景

記者劉昕翊／綜合報導

西班牙巴斯克指揮「阿斯圖雷茲（Basilio Astúlez）」再度來臺，首度與「台北愛樂青年合唱團」合作，將於12月16日在臺北國家音樂廳舉行《巴斯克暖陽》音樂會，帶來多首兼具巴斯克文化底蘊與國際視野的現代合唱作品，引領民眾感受巴斯克的獨特聲響與以人聲編織的詩意風景。

指揮阿斯圖雷茲以細膩的音色掌握與靈動的音樂語彙聞名國際，長年致力於推動巴斯克合唱藝術，足跡遍及歐洲、美洲與亞洲各大舞臺。此次為繼2024年「台北國際合唱音樂節」獲得熱烈迴響後，再度受邀來臺，攜手「台北愛樂青年合唱團」舉辦《巴斯克暖陽》，開場由合唱團常任指揮翁建民帶領，演出新加坡作曲家林健雄的〈小木偶之夢A Puppet’s Dream〉；臺灣青年指揮暨詞曲創作者黃湘君作曲的宗教歌曲〈上主所在之處必有慈愛Ubi Caritas〉；臺灣青年作曲家李汶錡改編之臺灣民謠〈桃花過渡〉。

此次阿斯圖雷茲與「台北愛樂青年合唱團」攜手呈現多首風格鮮明的作品，從80年代巴斯克最具代表性的青春情歌〈四座屋頂Lau Teilatu〉出發，以細膩人聲唱出夏日戀曲的懷想與浪漫；熱情強勁的〈節奏之歌Tha Thin Tha〉來自澳洲作曲家楊恩的創作，歌詞皆只是為進行節奏性朗誦而組成的字句，本身並無特別意義，但透過音節的組合展現人聲最原始的律動能量；〈上帝之子Indodana〉是根據南非傳統歌謠改編的無伴奏合唱作品，以科薩語（Xhosa）演唱，是一首富有情感及戲劇張力的歌曲，述說耶穌基督為世人犧牲、救贖到復活的無私大愛。

「台北愛樂文教基金會」指出，身為臺灣青年合唱的重要代表，「台北愛樂青年合唱團」自2000年成立以來，持續以高度的音樂紀律與細緻的聲音美學深受國際肯定，此次與阿斯圖雷茲的合作，結合巴斯克獨特的聲音語彙與臺灣青年純淨且富張力的合唱風貌，將展現跨文化交流的深度與廣度，為樂迷帶來一場兼具藝術性與文化意義的音樂盛宴。

「台北愛樂青年合唱團」將於12月16日攜手西班牙巴斯克指揮「阿斯圖雷茲（Basilio Astúlez）」，在臺北國家音樂廳舉行《巴斯克暖陽》音樂會。（台北愛樂文教基金會提供）

西班牙巴斯克指揮阿斯圖雷茲Basilio Astúlez以細膩的音色掌握與靈動的音樂語彙聞名國際，長年致力於推動巴斯克合唱藝術。（台北愛樂文教基金會提供）