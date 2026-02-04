西班牙擬禁青少年使用社媒 馬斯克批桑傑士暴君

（中央社馬德里3日綜合外電報導）隨著歐洲對讓人成癮的社群媒體態度日益強硬，西班牙與希臘今天提議禁止青少年使用；西班牙總理桑傑士宣布相關措施後，科技大亨馬斯克怒批桑傑士是暴君、人民的叛徒。

路透社報導，桑傑士（Pedro Sanchez）表示，西班牙希望禁止16歲以下青少年使用社群媒體。一名政府高層消息人士透露，希臘也即將對15歲以下孩童宣布類似禁令。

此外，桑傑士還表示，他的政府將制定法律，追究社群媒體高層對平台出現仇恨言論的個人責任。

廣告 廣告

全球首富、社群平台X所有人馬斯克（Elon Musk）對桑傑士影響社群平台的措施做出回應。他在前身為推特（Twitter）的X上發文說：「卑劣的桑傑士是暴君，是西班牙人民的叛徒。」

約一個半小時後，馬斯克再度加重批評，在X上發文說：「桑傑士才是真正的法西斯極權主義者。」

繼澳洲去年12月成了第一個禁止16歲以下兒童使用社群平台的國家後，西班牙與希臘加入英國與法國等國家的行列，考慮對社群媒體採取更強硬的立場。

全球各國政府與監管機關都在關注兒童螢幕時間對他們發育與心理健康的影響。

桑傑士在杜拜舉行的世界政府峰會（World Governments Summit）上表示：「我們的兒童暴露在他們原本不應獨自探索的空間…我們絕不再接受這種情況。我們將保護他們免受數位蠻荒之地的危害。」

桑傑士說，西班牙加入另5個歐洲國家的行列，組成他所稱的「數位意願聯盟」（Coalition of the Digitally Willing），以協調並執行跨境規範，預計數日內將召開首次會議，但沒有透露是哪5個國家。

他說：「我們知道，這是一場遠遠超出任何國家邊界的戰役。」他的辦公室沒有回應進一步詢問。

根據益普索集團（Ipsos）去年8月公布的民調，在針對30國教育機構的調查中，約82%的西班牙人認為應禁止14歲以下孩童使用社群媒體，此一比例高於2024年的73%。（編譯：張曉雯）1150204