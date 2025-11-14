西班牙泰國國王接連訪中 路透：中國試圖塑造「可信賴」形象

西班牙國王菲利佩六世(King Felipe VI)與泰國國王瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)本週接連訪問中國，受到當局熱烈歡迎，被中國媒體形容是友好共存的成果。路透社報導指出，中國正藉機向其他國家發出信號：中國是值得信賴的，與美國總統川普(Donald Trump)大幅提高關稅、引發經濟動盪形成了鮮明的對比。

報導指出，冷戰期間，泰國曾是美國對抗共產主義的堅定盟友，將中國視為威脅。然而自1980年代以來，中泰兩國在深厚的貿易與投資往來上不斷強化雙邊關係，如今中國已成為泰國觀光業的主要市場，也是泰國汽車等產業的主要投資者；泰國去年對中國商品的進口額也達到800億美元。

廣告 廣告

根據中國官媒新華社報導，習近平今天(14日)與瓦吉拉隆功會面時表示，中國已準備好加強與泰國發展戰略協作，並在貿易、鐵路建設等計畫上深化合作。

值得注意的是，川普2週前才出席東協峰會，試圖鞏固美國在東南亞的影響力。不過，法國國立東方語言與文化學院(INALCO)研究員洛施(Juliette Loesch)指出，川普當時停留時間短暫，見證泰國與柬埔寨簽署停火協議後便繼續趕往日本與韓國。相較之下，中國則宣布深化與東協的自由貿易協定。

洛施表示，泰王這次訪中，不僅讓北京有機會重申與泰國的緊密關係，同時也發出一個信號，「在美國影響力明顯消退之際，中國仍保有區域影響力」。

共同的經濟安全

作為全球第一的製造業大國，中國正面臨西方日益增加的貿易壓力。歐盟本週已達成協議，最快將在明年對低於150歐元的進口包裹開徵關稅，預料將對中國電商平台希音(Shein)和Temu造成衝擊。

在這樣的背景下，中國必須與鄰國建立更緊密的經濟關係，為其產品尋找新市場。川普的關稅戰也迫使東南亞小型經濟體轉向與中國發展合作，儘管這樣的轉變並非毫無隱憂。倫敦大學亞非學院(SOAS)中國研究院主任曾銳生(Steve Tsang)表示，「川普讓美國不再是可靠的盟友，泰國與中國進行有效接觸變得更加重要」。

儘管如此，曾銳生認為，面對地區最大的貿易夥伴，多數東南亞國家仍對中國抱持戒心，「北京尚未讓包括泰國在內的大多數東南亞國家相信，他們對中國的崛起無需擔憂。」(編輯：陳士廉)