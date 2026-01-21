西班牙火車再次發生事故 一人喪生

（德國之聲中文網）這列火車在距離巴塞羅那約35公裡的赫利達鎮（Gelida）附近，與一段倒塌在鐵軌上的土牆迎面相撞。據當地媒體報道，列車司機在事故中喪生。

加泰羅尼亞緊急救援部門發布消息稱，共有37人受傷，其中5人傷勢嚴重。已有約20輛救護車趕往事故現場，傷者已被送往該地區的3家醫院，列車內已無人被困。

加泰羅尼亞消防部門表示，他們正在對列車底部和周圍區域進行搜查，排除尚有更多遇難者的可能性。

西班牙鐵路運營商ADIF表示，本周席卷西班牙東北部的強降雨可能導致土牆倒塌。ADIF還表示，該線路的通勤列車服務已暫時取消。

加泰羅尼亞同日發生二起火車事故

據《國家報》（El Pais）的消息，西班牙周二還發生了另一起火車事故：一列往返於加泰羅尼亞布拉內斯（Blanes）和馬卡內特（Macanet）之間的火車脫軌，但無人受傷。事故原因是周二的暴風雨導致碎石滑落到鐵軌上。該線路目前也中斷了服務。

周日高速列車相撞事故死亡人數上升

而就在剛剛過去的周日 （1月18日）晚間，一列高鐵火車在科爾多瓦省阿達穆斯鎮附近以約300公裡的時速行駛時，脫軌沖入相鄰鐵軌，另一列高鐵列車迎面駛來沖撞後脫軌。目前，這場事故確認的死亡人數已上升至42人，而人們擔心死亡人數還會繼續上升，因為仍有43人失蹤。

廣告 廣告

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德聞 (美聯社、法新社)