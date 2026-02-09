西班牙火車司機罷工 當局加碼投資維護鐵路安全

（中央社記者胡家綺馬德里9日專電）西班牙火車司機為要求當局改善鐵路安全，即日起發動為期3天罷工。西班牙交通部與工會在罷工首日下午達成協議，承諾投資180億歐元（約新台幣6768億元）用於鐵路維護。

根據西班牙國家報（El País）報導，在西班牙火車司機工會（Semaf）號召、並獲得其他4大工會的支持下，西班牙火車司機計劃自9日至11日舉行連續3天的罷工，以譴責當前西班牙鐵路系統不安全的狀態，並要求當局「恢復鐵路安全標準」。

西班牙火車司機工會聲明，罷工是捍衛鐵路從業人員與乘客安全的「唯一合法途徑」，以促使相關部門為保障鐵路系統安全做出承諾，因為安全是鐵路日常營運的基石。

這次罷工的導火線為今年1月18日和20日分別發生在南部安達魯西亞地區（Andalucía）哥多華省（Córdoba）阿達穆斯（Adamuz）與巴塞隆納郊區赫利達（Gelida）的2起事故。

這2起事故共造成47人喪生，其中包括3名火車司機。

這次罷工不僅影響西班牙國家鐵路（Renfe）員工，在西班牙營運的義大利高鐵Iryo與法國高鐵Ouigo的司機也跟進，預計將有超過300班列車取消行駛。

不過，為保障基本交通，尤其是通勤與就學的需求，即使在罷工期間，鐵路公司也需依法提供最低服務比例。根據西班牙國鐵網站公告，通勤人士搭乘的近郊火車在尖峰與離峰時需維持75%和50%的服務比例；中程區域火車的最低服務比例為65%；至於長程火車與高鐵，則需維持73%的服務水準。

在馬德里阿托查（Atocha）火車站裡，2名一臉徬徨的法國旅客告訴中央社，他們剛從法國搭機抵達馬德里，準備要南下塞維亞（Sevilla）參加週日將舉行的馬拉松賽事，但是到了車站才得知火車被取消，他們正在尋找替代方案。

同樣要前往塞維亞、車班也被取消的哥倫比亞母女表示，她們已在火車站待了整個上午，跑遍了各個窗口和單位，但是沒有人能提供她們解決方案，她們又冷又累而且很擔心，希望能趕快找到辦法前往目的地。

9日下午，在工會與交通部代表舉行第6次協商後，雙方終於達成了歷史性的協議，交通部承諾增加180億歐元的基礎建設維護投資，以改善鐵路系統安全措施。

針對工會另一項關鍵訴求，即聘僱必要的專業人士，交通部也承諾，西班牙鐵路基礎設施管理公司、西班牙國家鐵路及西班牙國家鐵路安全局（AESF）總共將擴編3650個職位。

其中，西班牙鐵路基礎設施管理公司至2030年將新增2400個職位，西班牙國家鐵路將在基礎設施、駕駛、維修、車站、管理中心和維護領域新編1200名人員。

此外，西班牙國家鐵路安全局將成立新的工作小組包括50名人員，以監督風險、協調資源，負責管理速限、氣候危機的標準規程及推廣安全文化。

主要3大工會包括西班牙火車司機工會、西班牙總工會（UGT）與工人委員會（CCOO）在獲得交通部承諾後，已宣布結束10日與11日的罷工，但仍有2個工會包括鐵路工會（Sindicato Ferroviario）堅持罷工至11日結束。（編輯：張芷瑄）1150210