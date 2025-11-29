西班牙爆發非洲豬瘟疫情！農業部緊急停止進口 違規最重關7年

西班牙爆發非洲豬瘟疫情。（示意圖／Pexels）

非洲豬瘟中央災害應變中心今（29日）表示，西班牙官方網站發布該國發生非洲豬瘟（ASF），並通報世界動物衛生組織（WOAH）。該國與我國可直接通郵，存在引入疫病風險，應變中心鄭重呼籲國人切勿自ASF發生國家攜帶或以郵包寄送豬肉產品回國，違規輸入者首次即裁處新臺幣20萬元罰鍰，第二次以上裁處100萬元。以快遞或貨運輸入者，最重可處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰鍰。

應變中心表示，我國持續關注ASF國際疫情，西班牙28日於其官方網站發布新聞稿，該國26日於巴賽隆納郊區發現的兩頭野豬屍體，經確診為ASF。依據WOAH疫情通報，該國先前最後一例發生在83年9月，這是清淨以來首次檢出ASF。應變中心表示西班牙此次疫情顯見國際間ASF疫情仍不斷升溫，病毒傳播風險切不可輕忽。

廣告 廣告

農業部今日公告將西班牙自ASF非疫區國家刪除，活豬及豬肉產品自今日起裝船（機）起運者禁止輸入我國，違者處以退運或銷燬。該國112年至114年分別輸入25,452、16,019及17,384公噸豬肉產品，輸臺豬肉數量僅次於加拿大。

應變中心呼籲進口業者務必遵守檢疫規定，以免產生損失。西班牙與臺灣間目前無直接通航，惟可直接通郵，仍具有疫情傳入之風險，防檢署於今日將該國列入過去三年發生ASF國家及高風險國家名單，防檢署將偕同各邊境檢疫機關於邊境加強檢疫。

應變中心提醒國人，我國10月下旬於臺中市梧棲區發生之ASF疫情業經有效控制確認終止，將於明年積極爭取再次列入ASF非疫區國家，民眾倘違規自ASF發生國家攜帶或以快遞及郵寄方式輸入豬肉製品者，將提高疫病入侵風險，從而影響我國養豬產業之發展，凡經查獲將以零容忍態度處以重罰，應變中心呼籲國人應遵守動植物邊境管制規定，共同維護國內家畜禽產業及國人食品安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

帶台糖砂糖返日爆紅！ 日本蘋果糖老闆收到「特製25公斤砂糖抱枕」

全球「三大危險區」近期規模6地震頻仍 專家：恐出現9以上強震

石破茂稱「台灣是中國一部分」陸使館轉發 遭日本國民批：國家恥辱