西班牙爆發非洲豬瘟 日本官員研判會影響供給

（中央社東京2日綜合外電報導）西班牙近期爆發非洲豬瘟後，日本已於11月28日起暫停進口西班牙豬肉與豬肉加工品等產品。日本農林水產大臣鈴木憲和預測，這會對日本國內的豬肉供給「造成某種程度的影響」。

日本放送協會（NHK）報導，鈴木今天在內閣會議後的記者會表示，日本國內並未發生非洲豬瘟，目前也尚無有效的疫苗，因此「對於病毒可能傳入日本抱持高度危機意識」，並表示會全力防堵病毒入侵。

他也說明，「來自西班牙的豬肉大約占整體進口量的2成，並占國內供應量約1成。我認為對豬肉供需當然會產生一定程度的影響。」

日本政府農林水產省（相當於農業部）指出，日本2024年度從西班牙進口的豬肉量約為17萬8000公噸，為第3大來源國，占日本整體豬肉進口量的18%。

關於在日本頗受歡迎的進口生火腿，將近7成為西班牙產，鈴木就此說，「將持續嚴密關注影響」。（編譯：楊惟敬）1141202