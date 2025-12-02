西班牙爆發非洲豬瘟 輸入豬肉產品將重罰

非洲豬瘟中央災害應變中心日昨表示，西班牙官方網站發布該國發生非洲豬瘟（ASF），並通報世界動物衛生組織（WOAH)，呼籲國人切勿自ASF發生國家攜帶，或以郵包寄送豬肉產品回國，違規輸入者首次即裁處新臺幣二十萬元罰鍰，第二次以上裁處一百萬元。

農業部自十一月廾九日公告，將西班牙自ASF非疫區國家刪除，活豬及豬肉產品即起裝船（機）起運者禁止輸入我國，違者處以退運或銷燬。

應變中心提醒國人，我國十月下旬於臺中市梧棲區發生之ASF疫情，業經有效控制確認終止，將於明年積極爭取再次列入ASF非疫區國家，民眾倘違規自ASF發生國家攜帶，或以快遞及郵寄方式輸入豬肉製品者，將提高疫病入侵風險，從而影響我國養豬產業之發展；凡經查獲將以零容忍態度處以重罰，該中心呼籲國人應遵守動植物邊境管制規定。