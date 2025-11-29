西班牙爆發非洲豬瘟 農業部急禁止進口該國豬肉

西班牙逾30年首見非洲豬瘟。圖為馬德里一間超市展售的生鮮豬肉，攝於2024年6月17日。路透社資料照片



西班牙通報發生非洲豬瘟（ASF）疫情，這是該國自1983年以來首度傳出疫情。我國農業部今（11/29）宣布，即日起禁止西班牙豬肉產品進口，並加強邊境檢疫，嚴格查處從非洲豬瘟疫區進口的豬肉製品，違規者將面臨高額罰款及刑事處罰。

農業部表示，西班牙從112年起至114年，輸送至我國的豬肉產品分別輸入2萬5452、1萬6019及1萬7384公噸豬肉產品，僅次於加拿大，為我國主要的豬肉供應國之一。由於此次非洲豬瘟疫情的爆發，政府已將西班牙自ASF非疫區國家名單中刪除，並禁止來自西班牙的活豬及豬肉產品進口。自即日起，所有已裝船或裝機運送的豬肉產品將被退運或銷燬。

農業部表示，違規進口首次將處以20萬元罰款，第二次以上的違規將罰款100萬元。如果通過快遞或貨運進口，最高可處以7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰款。

非洲豬瘟中央災害應變中心也呼籲國人，切勿從已發生非洲豬瘟的國家攜帶或郵寄豬肉產品進口回國，以免增加疫病傳播的風險，影響我國豬肉產業的發展。

此外，應變中心也提醒，台中市梧棲區10月爆發的非洲豬瘟疫情已經有效控制並確認終止，並將積極爭取明年將該地區重新列為非疫區國家。政府將持續加強邊境檢疫，並與環保單位協作，確保不會再發生類似事件，對國內的豬肉產業造成傷害。

根據西班牙28日發布的新聞稿，巴塞隆納郊區的兩頭野豬屍體，26日經檢測確認為非洲豬瘟陽性。西班牙隨即向世界動物衛生組織（WOAH）通報。這是該國自1983年9月以來，首度發現非洲豬瘟。

