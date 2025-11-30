西班牙爆非洲豬瘟 三分之一出口證書遭凍結

傳統的西班牙火腿風乾就要半年到1年，最後的熟成時間可能長達2到3年以上，而最頂級的是伊比利火腿。西班牙是歐盟最大的豬肉生產國約占四分之一，卻在28日證實再次爆發非洲豬瘟疫情。

歐洲國家英國今（2025）年到目前為止，就從西班牙進口了3萬7600噸豬肉，價值超過1.12億歐元、約台幣40億元，比去年的進口額多了9.5%；卻在28日宣布，將暫停從西班牙部分地區進口豬肉。

而西班牙農業部長普拉納斯表示，政府正努力將所造成的經濟影響降到最低。

西班牙農業部長普拉納斯說：「向104個國家出口的400張出口證書，目前有三分之一被凍結，我們正在努力盡早恢復許可證明。」

西班牙上次爆發非洲豬瘟是1994年，這次的疫情發生在巴塞隆納，占全國豬場的7%。此外，西班牙農業部的其他官員也在29日的記者會上表示，西班牙東部的疫情已經受到控制。

西班牙農業部長普拉納斯表示，「從衛生的角度來看，目前最優先的是集中所有力量，清除並且根除所有的病例，防止疫情擴散。」

西班牙為了擴大在全球的豬肉產業市占率，除了歐盟，也正在向中國努力招手，如今疫情爆發，中國已經暫停從受影響地區的12家加工廠進口豬肉。

至於台灣，非洲豬瘟中央災害應變中心則表示，即日起禁止西班牙的活豬和豬肉產品輸入台灣，違者退運或是銷毀。

