西班牙爆非洲豬瘟 今起肉品活體禁輸臺

記者吳典叡／綜合報導

西班牙通報發生非洲豬瘟疫情，非洲豬瘟中央災害應變中心今（29）日指出，由於西班牙與臺灣可直接通郵，呼籲民眾切勿攜帶或用郵包寄送豬肉產品來臺，首次違規將裁罰新臺幣20萬元。

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，西班牙28日在其官方網站發布新聞稿，該國26日在巴賽隆納郊區發現的兩頭野豬屍體，經確診為非洲豬瘟。依據世界動物衛生組織疫情通報，西班牙先前最後一例發生在83年9月，顯見國際間非洲豬瘟疫情仍不斷升溫，病毒傳播風險不可輕忽。

應變中心指出，農業部今天已公告將西班牙從非洲豬瘟非疫區國家名單中刪除，活豬及豬肉產品從今日起，裝船（機）起運者禁止輸入臺灣，違者將處以退運或銷毀，首次違規將裁罰新臺幣20萬元。

應變中心呼籲，根據統計，西班牙112年至114年分別輸入2萬5452、1萬6019及1萬7384公噸豬肉產品，輸入臺灣的豬肉數量僅次於加拿大；因此，進口業者務必遵守檢疫規定，以免產生損失。