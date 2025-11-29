西班牙爆非洲豬瘟！台灣今起禁進口 違者最高關7年、罰300萬

記者柯美儀／台北報導

西班牙爆發非洲豬瘟，農業部宣布即日起禁止該國豬肉輸入我國。（示意圖／資料照）

西班牙爆發30年來首例非洲豬瘟疫情，農業部今（29）日公告將西班牙自非洲豬瘟非疫區國家刪除，活豬及豬肉產品自今日起裝船（機）起運者禁止輸入我國，違者處以退運或銷燬。雖然西班牙與台灣目前無直接航班，但仍可透過郵寄進口，仍存在疫情傳入風險。首次違規輸入者將處新台幣20萬元罰鍰；若以快遞或貨運方式輸入，最重可處7年以下有期徒刑，並得併科新台幣300萬元以下罰鍰。

西班牙官方網站發布該國發生非洲豬瘟，並通報世界動物衛生組織。我國非洲豬瘟中央災害應變中心今日表示，該國與我國可直接通郵，存在引入疫病風險，應變中心鄭重呼籲國人切勿自非洲豬瘟發生國家攜帶或以郵包寄送豬肉產品回國，違規輸入者首次即裁處新台幣20萬元罰鍰，第二次以上裁處100萬元。以快遞或貨運輸入者，最重可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰鍰。

應變中心表示，我國持續關注非洲豬瘟國際疫情，西班牙114年11月28日於其官方網站發布新聞稿，該國11月26日於巴賽隆納郊區發現的兩頭野豬屍體，經確診為非洲豬瘟。依據WOAH疫情通報，該國先前最後一例發生在83年9月，這是清淨以來首次檢出。應變中心表示西班牙此次疫情顯見國際間豬瘟疫情仍不斷升溫，病毒傳播風險切不可輕忽。

農業部指出，西班牙112年至114年分別輸入25,452、16,019及17,384公噸豬肉產品，輸台豬肉數量僅次於加拿大。防檢署於今日將該國列入過去三年發生非洲豬瘟國家及高風險國家名單，防檢署將偕同各邊境檢疫機關於邊境加強檢疫。

應變中心提醒國人，我國10月下旬於台中市梧棲區發生之ASF疫情業經有效控制確認終止，將於明年積極爭取再次列入非洲豬瘟非疫區國家，民眾倘違規自非洲豬瘟發生國家攜帶或以快遞及郵寄方式輸入豬肉製品者，將提高疫病入侵風險，從而影響我國養豬產業之發展，凡經查獲將以零容忍態度處以重罰，應變中心呼籲國人應遵守動植物邊境管制規定，共同維護國內家畜禽產業及國人食品安全。

