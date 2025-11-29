西班牙爆非洲豬瘟 應變中心：違規輸入西國豬肉產品最重判7年

〔記者黃宜靜／台北報導〕西班牙時隔31年，再次爆發非洲豬瘟(ASF)；非洲豬瘟中央災害應變中心今(29日)鄭重呼籲，國人切勿自ASF發生國家攜帶或以郵包寄送豬肉產品回國，違規輸入者首次即裁處新台幣20萬元罰鍰，第2次以上裁處100萬元；以快遞或貨運輸入者，最重可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰鍰。

應變中心表示，我國持續關注ASF國際疫情，西班牙於昨(28日)在官方網站發布新聞稿表示，11月26日於巴賽隆納郊區發現的2頭野豬屍體，經確診為ASF。依據世界動物衛生組織(WOAH)疫情通報，該國先前最後1例發生在83年9月，這是清淨以來首次檢出ASF。

廣告 廣告

應變中心指出，西班牙此次疫情顯見國際間ASF疫情仍不斷升溫，病毒傳播風險切不可輕忽；西班牙與台灣間目前無直接通航，但可直接通郵，因此具有疫情傳入風險，呼籲國人切勿自ASF發生國家攜帶或以郵包寄送豬肉產品回國，違規輸入者首次即裁處新台幣20萬元罰鍰，第2次以上裁處100萬元。以快遞或貨運輸入者，最重可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰鍰。

應變中心續指，防檢署於今日將該國列入過去3年發生ASF國家及高風險國家名單，活豬及豬肉產品自今日起裝船(機)起運者禁止輸入我國，違者處以退運或銷燬。該國112年至114年分別輸入25,452、16,019及17,384公噸豬肉產品，輸台豬肉數量僅次於加拿大，因此呼籲進口業者務必遵守檢疫規定，以免產生損失，同時防檢署將與各邊境檢疫機關加強邊境檢疫。

應變中心強調，我國10月下旬於台中市梧棲區發生之ASF疫情業經有效控制確認終止，將於明年積極爭取再次列入ASF非疫區國家，民眾若違規自ASF發生國家攜帶或以快遞及郵寄方式輸入豬肉製品者，將提高疫病入侵風險，影響台灣養豬產業的發展，因此只要查獲到將以零容忍態度處以重罰。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》又見濫倒廢棄物！插角山區農田遭倒滿廢瀝青 竟在里長家旁

齊柏林衛星成功入軌 展開守護台灣與世界任務

伊比利豬也中鏢？ 西班牙時隔逾30年再傳非洲豬瘟案例

幕後》台男杜拜機場被捕 外交人員前線拆彈救援「背後卻中箭」

