西班牙爆非洲豬瘟 肉品禁輸台

西班牙通報發生非洲豬瘟疫情，農業部29日公告，西班牙活豬及豬肉產品禁止輸台。肉品示意圖。（本報資料照片）

西班牙過去曾經發生非洲豬瘟（African Swine Fever），歷經35年後才又重回非疫區，不料時隔31年再度傳出非洲豬瘟疫情淪為疫區。非洲豬瘟中央災害應變中心表示，西班牙官方網站發布該國發生非洲豬瘟（ASF），並通報世界動物衛生組織（WOAH），農業部29日公告將西班牙自ASF非疫區國家刪除，活豬及豬肉產品自29日起裝船（機）起運者，禁止輸入我國，違者處以退運或銷燬。

據統計，西班牙2023年至2025年分別輸台2萬5452、1萬6019及1萬7384公噸豬肉產品，銷台豬肉數量僅次加拿大。

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，西班牙28日發布新聞稿指出，11月26日於巴賽隆納郊區發現的兩頭野豬屍體，經確診為非洲豬瘟。依據WOAH通報，西班牙先前最後一例發生在1994年9月，這是清淨31年後首次檢出非洲豬瘟。

應變中心表示，西班牙與台灣之間目前無直接通航，但可直接通郵，具有疫情傳入風險。防檢署已把西班牙列入過去3年發生非洲豬瘟國家及高風險國家名單，將偕同各邊境檢疫機關於邊境加強檢疫。

應變中心指出，我國10月下旬曾發生非洲豬瘟本土疫情，並於11月下旬經有效控制確認終止，將在明年積極爭取再次列入非洲豬瘟非疫國的自我聲明列表中，民眾若是從疫區輸入豬肉製品者，將提高疫病入侵風險，凡是經查獲將予以重罰。

應變中心提醒，西班牙與我國可直接通郵，存在引入疫病風險，國人切勿攜帶或郵包寄送豬肉產品回國，違規輸入首次即裁處20萬元罰鍰，第二次以上裁罰100萬元。若是以快遞或貨運輸入者，最重可處7年以下有期徒刑，並併科300萬元以下罰金。