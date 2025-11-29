西班牙爆非洲豬瘟 農業部禁止進口：首次違規罰20萬

台北市 / 綜合報導

不久前才傳出非洲豬瘟疫情，而當時沒有禁止外國豬肉進口，不過現在「伊比利豬」的來源國西班牙也爆發非洲豬瘟，中央宣布即日起，禁止輸入西班牙的豬肉製品，而首次違規者會處以新台幣20萬元。

根據西班牙在當地時間28日發布的新聞稿表示，26日時先在「巴塞隆納教區」發現兩頭野豬的屍體，後來證實確診了，而這也是時隔31年來西班牙再次出現非洲豬瘟的疫情，另外，中央也宣布只要違規進口西班牙的豬肉製品，第1次會裁處新台幣20萬元，第2次以上會裁處1百萬，如果是以快遞輸入的，最重可處7年以下有期徒刑。

