西班牙爆非洲豬瘟 農業部緊急禁止進口：違規最重關7年

西班牙爆發30年以來首例非洲豬瘟（ASF）疫情，並通報世界動物衛生組織（WOAH)。農業部今（29）天緊急發出公告，由於我國可直接與西班牙通郵，因此即日起禁止西班牙豬肉輸入國內，違規輸入者首次裁處新台幣20萬元罰鍰，第二次以上裁處100萬元；以快遞或貨運輸入者，最重可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰鍰。

西班牙11月28日於其官方網站發布新聞稿，該國11月26日於巴塞隆納郊區發現兩頭野豬屍體，經確診為非洲豬瘟，依據WOAH疫情通報，該國先前最後一例發生在83年9月，這是清淨以來首次檢出。非洲豬瘟中央災害應變中心提醒，西班牙此次疫情顯見國際間非洲豬瘟疫情仍不斷升溫，病毒傳播風險切不可輕忽。

廣告 廣告

農業部今日公告，將西班牙自ASF非疫區國家刪除，活豬及豬肉產品自今日起裝船（機）起運者禁止輸入我國，違者處以退運或銷燬。該國112年至114年分別輸入2萬5452、1萬6019及1萬7384公噸豬肉產品，輸台豬肉數量僅次於加拿大，應變中心呼籲，進口業者務必遵守檢疫規定，以免產生損失。防檢署也已將該國列入過去三年發生ASF國家及高風險國家名單，將偕同各邊境檢疫機關於邊境加強檢疫。

應變中心指出，西班牙與我國可直接通郵，存在引入疫病風險，因此鄭重呼籲國人，切勿自ASF發生國家攜帶或以郵包寄送豬肉產品回國，違規輸入者首次即裁處新台幣20萬元罰鍰，第二次以上裁處100萬元；以快遞或貨運輸入者，最重可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰鍰。

應變中心提醒，國內10月下旬於台中市梧棲區發生的非洲豬瘟疫情業經有效控制確認終止，將於明年積極爭取再次列入ASF非疫區國家，民眾若違規自ASF發生國家攜帶或以快遞及郵寄方式輸入豬肉製品者，將提高疫病入侵風險，從而影響我國養豬產業之發展，凡經查獲將以零容忍態度處以重罰，籲請國人應遵守動植物邊境管制規定，共同維護國內家畜禽產業及國人食品安全。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

30年來首見！西班牙爆非洲豬瘟病例 暫停對中國出口

廚餘打破台灣7年非洲豬瘟防線！陳駿季：將先禁家戶廚餘

南韓時隔2個多月 再度出現非洲豬瘟案例