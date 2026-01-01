西班牙瓦倫西亞港等三大港區 推動再生能源與淨零排放目標

根據英國航運相關網站表示，西班牙瓦倫西亞港（Valenciaport）近期於其環保計畫工作小組會議中，公布在再生能源發展與淨零排放目標上持續取得進展，展現其在環境永續與能源效率方面的長期承諾。該計畫納入瓦倫西亞港、Sagunt 及 Gandia三大港區，透過一系列措施提升港區能源使用效率，並邁向碳中和。

瓦倫西亞港推動ECOPORT II計畫 設定多項雄心勃勃的目標，包括擴大再生能源基礎建設、為船舶裝置岸電供應設施（Onshore Power Supply, OPS），並配合港區二○三五年達成淨零排放（Net Zero Emissions）與能源自給自足的長遠規劃。整體投資規模約達九億歐元，其中約六億零五百萬歐元由瓦倫西亞港務局負擔，其餘約二億九千五百萬歐元由民間合作夥伴投入。

目前瓦倫西亞港透過太陽能光電設施已滿足港區約十八％ 能源需求，是向能源自給方向邁出重要一步。未來預計將進一步拓展再生能源比例，並於各碼頭推動岸電設施，使靠泊船舶能以電力替代傳統燃油發動機運轉，進一步降低溫室氣體與空氣污染物排放。

ECOPORT II的執行建立在瓦倫西亞港近三十年的環境政策基礎上，該港區也結合由三十八家成員公司參與的環境管理系統推動，強化港區整體永續發展能力。會議中也展示如 CLEVER TOOL（AR-SINOE 氣候變遷觀測站專案）與 NeXTraIn.PortS（歐洲港口永續行動培訓計畫）等專案，反映港區不僅著眼能源轉型，也推動跨港永續能力建構。

與會人士強調，透過整合環境管理系統、再生能源設備與能源效率措施，瓦倫西亞港正朝向更具韌性與永續性運作模式邁進，並將相關成果納入更廣泛永續報告與能源節省證書（ESC）機制，提升能源使用透明度與效益。瓦倫西亞港前述努力，不僅與聯合國永續發展目標（SDGs）相呼應，也為歐洲乃至全球港埠提供一個推動綠色轉型與減碳實踐的典範。