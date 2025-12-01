西班牙畢爾包藝博會 嘉大學生與當地學生交流熱絡 (圖)

[Newtalk新聞] 位於香港新界大埔的大型集合住宅社區宏福苑發生嚴重火災，至今共累計146人死亡，包括一名消防員殉職，目前仍有上百人情況未明，社會要求徹查聲浪不斷，有市民自發成立「大埔宏福苑火災關注組」並在網上發起連署。然而，其中一名發起人上月29日遭到警方國安處拘捕。香港警方國安處隔日又以涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府再拘捕一男一女，其中一人是前區議員張錦雄，另一人是在火災現場分發物資的女義工。 綜合香港媒體報導，張錦雄於11月30日晚上約7點在粉嶺寓所被捕，張錦雄曾轉載了一則關於宏福苑大火中，一名連署發起人被捕的新聞；但他只是轉載，並沒有附上其他文字。另一名被捕的李姓女子為災場義工，曾在現場呼籲災民不要胡亂將個人資料提供予不明人士。香港警方國安處日前已拘捕一名在網上成立「大埔宏福苑火災關注組」，並發起連署提出「四大訴求」的男子，香港警方國安處指控他涉嫌借火災意圖煽動憎恨政府。據了解，初步調查2宗案件暫時未有關連。 此外，知情消息人士指出，香港警方國安處訊問了一名男子，這名男子也是要求調查宏福苑大火的網路簽名連署發起人之一，「大埔宏福苑火災關注組」連署提出四大訴求包括「持續支援受災居

