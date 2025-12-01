中央社

西班牙畢爾包藝博會 嘉義大學獲獎學生與教授合影 (圖)

西班牙畢爾包藝博會（FIG Bilbao）主題特展「聚焦台灣」參展藝術家、亦為嘉義大學視覺藝術學系助理教授張瀞予（右），帶領4名應屆畢業生團隊在獎勵青年藝術家的展覽暨競賽單元「誘惑立方體」亮相，其中學生陳欣（左）雙喜臨門，獲得新銳藝術家獎助金以及西班牙加利西亞自治區貝坦佐斯市「當代版畫國際中心」為期2個月的駐村計畫獎學金。

中央社記者胡家綺馬德里攝 114年12月1日

