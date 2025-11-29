中央社

西班牙畢爾包藝博會 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

西班牙第14屆畢爾包藝術博覽會（FIG Bilbao）今年邀請台灣為主賓國，以「聚焦台灣」為主題參展，策展人周芳蓮集結9名跨世代版畫與水墨藝術家，在6個展區包括3面大展示牆（BIG PAPER），完整呈現台灣版畫的傳承、演進與創新，圖中背景作品為郭博州「金風玉露」。

中央社記者胡家綺馬德里攝 114年11月29日

