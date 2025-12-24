西班牙研發人工子宮 觀察胚胎著床過程

小小的胚胎，正在努力鑽到人造子宮裡，為了解密人類胚胎著床成功的秘密，西班牙「加泰隆尼亞生物工程研究所」的研究團隊，發展出人造子宮技術，並且拍攝胚胎進入子宮的生長過程。科學家們驚訝的發現，健康的胚胎能努力鑽過子宮的底層結構，著床生長。

西國生物工程研究所研究負責人馬托斯說明，「我們發現人類胚胎有很強的侵入性，就像我之前提到的，它能在基質內部鑽出一個洞，產生非常強烈的拉力，我們比較了不健康與健康的胚胎，發現不健康的胚胎拉力，不如健康的，因此這種力學特性對胚胎來說非常重要。」

科學家表示，子宮的纖維組織充滿膠原蛋白，是一種堅硬的蛋白質，也是肌腱和軟骨的組成部分。越是健康的胚胎，越能有力穿透子宮的底層結構。

人造子宮除了可以用在研究胚胎著床，德國則是有研究團隊針對早產兒研發技術，讓嬰兒能在模擬子宮的人造環境下，提高生存率，平安成長。

恩荷芬理工大學生物醫學醫師米爾特馮德汎表示，「我們希望保留胎兒的生理機能、血液循環，希望保持這些完整性，寶寶就能在模擬母體子宮的環境待著，能夠再發育幾星期，因為我們知道滿28週出生的寶寶，比較強壯。」

這種人造子宮，本質上是一個密封袋，裝滿了加熱的人造羊水，嬰兒在內部會用一個提供氧氣和營養的人造胎盤連接。

由於早產兒越早出生，存活風險就越大，要將早產兒轉移到人造子宮中，只有在嬰兒出生的2到3分鐘之內，因為必須防止嬰兒自主呼吸，避免讓嬰兒的肺部吸入空氣，而是一直待在羊水中。

目前這款人造子宮還在實驗階段，未來一旦能投入臨床運用，將能造福很多早產兒，提高他們的生存率。