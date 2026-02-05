中央社

西班牙空軍直升機阿根廷高難度展演 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

西班牙空軍直升機特技小組Patrulla ASPA 4日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的河口空域展演，以紅黃兩色煙霧進行編隊飛行，紀念192 年西班牙水上飛機「Plus Ultra」橫跨大西洋抵達阿根廷的百年歷史。

中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 115年2月5日

