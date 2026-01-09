西班牙米其林一星主廚走訪全台取材入菜 三二行館攜手Txispa以直火轉譯島嶼滋味

（圖／三二行館提供）

三二行館Villa 32延續「直火匠藝靜入山林・迴響北投冬夜之境」主題，迎來西班牙巴斯克地區話題度極高的米其林一星餐廳Txispa客座。靈魂主廚前田哲郎（Tetsuro Maeda）首度親臨台灣，以直火為語言、島嶼為序，率領三二行館團隊呈獻十三道料理，將巴斯克料理的野性精神，轉譯為一場專屬台灣的山林冬夜饗宴。

本次客座不僅是技法展演，更是一場深度的風土對話。前田哲郎主廚深入台灣北中南，串聯在地小農與食材，從屏東六堆黑豬、東北角九孔鮑、胭脂蝦，到雲林芸彰牧場牛肉、番茄方舟與北投在地米糧，讓島嶼的山海、田野與人文成為料理的核心靈魂。饗宴開場以英國精品氣泡茶SAICHO作為迎賓，細緻氣泡輕聲喚醒感官，為直火篇章鋪陳沉穩序幕。

（圖／三二行館提供）

首道「大白菜・金棗」以六堆原生種黑豬低溫萃取澄澈高湯，搭配白菜、鹽漬豬背脂與金棗油，清甜中帶出微酸與辛香，象徵主廚以台灣黑豬回應自身在西班牙建立料理語言的歷程。緊接著「巴斯克香腸・刈包」，將西班牙傳統香腸（Txorizo）改以黑豬三部位製作，搭配北投青磺水煮土雞蛋黃抹醬，讓巴斯克直火精神自然融入台灣街頭記憶。

Txispa招牌「魚子醬・豆腐」跳脫奢華框架，選用Riofrio魚子醬以龍眼木短時間燻燒，搭配鷹嘴豆與花生製成的豆腐，魚子醬成為風味主體而非配角。隨後上桌的酸種麵包不入盤，直接置於桌中央，邀賓客以雙手撕開，讓熱氣、麥香與互動感自然流動，放慢用餐節奏。

（圖／三二行館提供）

「鮑魚・高山娃娃菜」以龍眼木直火細烤九孔鮑魚，佐以粥糜狀Dashi與鮑魚肝、老菜圃醬，海味層次在口中交織；「冬瓜・烏骨雞」則以雞油慢煨冬瓜、直火炙燒，低調卻深刻。「鰻魚・小米・紅棗」鰻魚料理捨棄傳統蒲燒調味，改以蜜棗、不老部落小米香檳與鰻魚骨高湯重構記憶風味，展現主廚對味覺的高度自信。

「宜蘭胭脂蝦」僅去除蝦腸，完全不加任何調味，透過直火燒烤，展現食材本身的純粹風味。「金目鯛・水蓮」以熟成五天的金目鯛搭配炙烤過的水蓮，入口時魚肉清甜層層展開，細膩綿長。

（圖／三二行館提供）

主菜「巴斯克風格熟成牛排（Txuleta）」選用雲林芸彰牧場荷士登牛帶骨肋眼，熟成五週後以直火炙烤，火焰鎖住油脂與肉汁，搭配番茄方舟以荷蘭式科技農業栽培的紅京水菜、水田芥與洋蔥，佐以葡萄牙紅酒醋，平衡厚實牛脂。甜點「QQ番茄」與「櫻花布丁」則以果香與奶香收束饗宴，用溫柔語氣描繪Txispa團隊眼中的台灣印象。

（圖／加七攝、三二行館提供）

當火焰漸歇、煙香散入北投山林，Txispa 與三二行館所完成的，不僅是一場料理客座，更是一段關於直火、土地與時間的冬夜對話。透過巴斯克料理的野性精神，重新詮釋台灣風土，也讓人看見當代高端餐飲如何在不同文化之間，找到屬於自己的語言。

而同樣以「冬季旬味」為主題，城市另一端也展開不同風格的餐桌風景。台北喜來登大飯店桃山日式料亭，由料理長菊地良幸推出全新「冬季會席」套餐，嚴選松葉蟹、寒鰤、南非鮑魚、A5 和牛與龍蝦等冬令海陸珍味，透過炙燒、山椒燒、旨煮與天婦羅等日料技法，呈現寒冬中濃郁與清雅並存的季節韻味。

（圖／台北喜來登提供）

三二行館 Villa32 The Restaurant

活動期間：2026年1月7日 – 1月10日

更多活動資訊：https://reurl.cc/3b4EW0

台北喜來登桃山餐廳

冬季會席販售日期：即日起至2026年3月

官網：sheratongrandtaipei.com

