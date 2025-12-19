西班牙米其林一星「Txispa」主廚來台客座 「三二行館」點燃北投冬夜直火饗宴

來自西班牙巴斯克地區的米其林一星餐廳「Txispa」靈魂主廚前田哲郎將首度親臨台灣。（圖／Txispa提供）

當氣溫逐漸下探、山嵐在北投緩緩升起，冬天彷彿也替城市按下了「慢一點」的按鍵。對許多人而言，走進北投，泡進溫熱湯池，是一種無可取代的冬日儀式；而 2026 年元月，這份療癒體驗將被重新定義。位於北投的「三二行館」，將迎來一場極具話題性的冬季饗宴——來自西班牙巴斯克地區的米其林一星餐廳「Txispa」，其靈魂主廚前田哲郎將首度親臨台灣，於 2026 年 1 月 7 日至 1 月 10 日展開為期四天的限定客座。

Txispa 坐落於西班牙巴斯克自治區 Axpe，於 2023 年 5 月開幕，在短短六個月內便摘下米其林一星，成為歐洲餐飲圈關注的新星。餐廳名稱「Txispa」源自巴斯克語，對應西班牙文 Chispa，意指「火花」或「靈感」，這個命名正是對餐廳精神最直接的註解——一切從火開始，讓炭焰、煙香與時間，共同塑造風味的輪廓。

來自西班牙巴斯克地區的米其林一星餐廳「Txispa」主廚前田哲郎，將於2026年1月於北投「三二行館」客座。（圖／三二行館提供）

除了米其林肯定，Txispa 的影響力仍持續擴張。前田哲郎主廚曾入圍 The Best Chef Awards「最佳主廚獎」，而餐廳也於 2025 年躋身《世界50最佳餐廳榜單》榜單第 85 名。這份成績，並非來自華麗技巧，而是來自對直火料理最純粹、近乎執念的探索。

1984 年出生於東京、成長於石川縣金澤的前田哲郎，並非一開始就站在廚房裡。他曾從事多種工作，甚至擔任過滑雪教練，與料理看似毫不相干。直到 2011 年，因緣際會踏上西班牙巴斯克地區，他被當地深植生活的炭火文化與山海風土深深吸引，人生方向就此轉彎。

「Txispa」主廚前田哲郎曾入圍 The Best Chef Awards「最佳主廚獎」。（圖／Txispa提供）

在巴斯克，直火不是技法，而是一種語言。前田哲郎主廚將日本料理中對細節、溫度與時間的極致敏感，融入巴斯克傳統 Asador 直火燒烤文化，發展出獨樹一格的料理風格。他不追求強烈調味，而是透過木材的煙香、火焰的距離、熟成的節奏，讓食材在火中慢慢甦醒。對他而言，每一道菜都是一次「溫度的實驗」，也是對食材生命力的回應。

這次在三二行館登場的客座饗宴，以「直火匠藝靜入山林・迴響北投冬夜之境」為題，正是將 Txispa 的核心精神，帶進北投獨有的自然場域。料理設計將以台灣在地當季食材為主軸，結合巴斯克直火技法，讓山林的靜謐、冬夜的寒意，轉化為盤中層層遞進的風味語彙。

前田哲郎主廚也將於現場親自掌火，從點燃炭火的那一刻起，開啟整場用餐體驗。火焰的聲響、炭香的流動，將成為餐桌上的第一道風景，讓賓客不只是品嚐料理，更是「聽見」食材在火中變化的節奏。

Txispa 坐落於西班牙巴斯克自治區 Axpe，開幕短短六個月內便摘下米其林一星。（圖／Txispa提供）

三二行館 Villa32 - The Restaurant

活動期間：2026年1月7日 – 1月10日

地點：台北市北投區中山路32號

午宴：12:00 開始迎賓，12:30 午宴開始

晚宴：18:30 開始迎賓，19:00 晚宴開始

套餐費用：NT$16,800＋10％／位（Wine Pairing依當日提供為主，貴賓可現場加購。）

更多活動資訊：https://reurl.cc/3b4EW0

