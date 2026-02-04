西班牙總理批馬斯克散布錯誤資訊 遭回擊稱暴君與法西斯主義者

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕西班牙總理桑傑士(Pedro Sanchez)近日宣布，將禁止青少年使用社群媒體，還批評馬斯克利用社群媒體散布錯誤資訊。馬斯克隨後強烈回擊，稱桑傑士為暴君跟法西斯主義者。

根據《衛報》報導，桑傑士3日在阿拉伯聯合大公國杜拜舉行的世界政府峰會上表示，西班牙政府正在準備一系列措施，包括禁止16歲以下青少年使用社群媒體。他承諾保護兒童免受「數位蠻荒之地」侵害，並追究科技公司發布仇恨和有害內容的責任。

桑傑士強調，必需迅速採取緊急行動，因為社群媒體是「失敗的國家」(failed state)，在那裡法律被忽視，犯罪行為被容忍。

桑傑士還指責馬斯克利用X散布關於西班牙政府上週決定將50萬非法移民和尋求庇護者合法化一事的虛假訊息，並強調馬斯克也是1名移民。

對此馬斯克在X上回應說「骯髒的桑傑士是個暴君，是西班牙人民的叛徒。」大約1個小時後，馬斯克加大批評力度稱「桑傑士才是真正的法西斯極權主義者。」

另外Google、TikTok、Snapchat和Meta的代表，都未回應《衛報》關於西班牙針對社群媒體的措施的置評請求。

