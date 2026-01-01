西班牙習俗爆紅「跨年吃12顆綠葡萄」求脫單 網友：不妨試試

即時中心／張英傑報導

源自西班牙的新年習俗在今年跨年夜意外爆紅，傳說在新年鐘聲響起時吃下12顆綠葡萄，可以「脫單」並迎來好運，吸引不少民眾嘗試。各大量販店、超商嗅到商機，推出「12顆裝」跨年限定包裝，銷量明顯成長。

熱銷程度超乎預期，部分台北市門市在跨年前夕幾乎售光，有民眾直呼「根本買不到」，也有網友建議改買小顆葡萄或其他水果替代。

對於這股風潮，民眾各有看法，有人說，如果可以帶來好運，不妨試試，不過，也有人直言「這只是心理作用、跟風而已」。



面對綠葡萄搶購現象，部分賣場社群小編發文指出「不一定非得吃葡萄」，番茄、櫻桃或蘋果同樣能應景跨年。

另有百貨業者提醒，若食用冷藏葡萄，建議事先退冰，避免影響口感。

