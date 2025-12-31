西班牙習俗「跨年吞12顆葡萄脫單」 台灣版清單網笑瘋：怎吞？

即時中心／廖予瑄報導

2025進入尾聲，今（31）晚將迎來2026新年！台灣近期流傳著一個西班牙的習俗：在新年鐘聲響起時，吃下12顆綠葡萄，就能祈求好運與脫單。沒想到，網路上竟掀起一股「台灣版」祈求好運的版本，就有網友列出全台20縣市「跨年時該吞什麼名產」的清單，讓許多人看完後都不禁大笑，「這個怎麼吞！」、「脫離單身不是脫離世界！」

據《TVBS》報導，西班牙傳統習俗是在新年鐘聲響起時，每響一聲就要吃一顆葡萄，總共12聲代表一年的12個月。這項外國習俗傳入台灣後，也讓不少民眾好奇，如果在台灣的話，「應該吞什麼？」

就有網友在社群平台Threads上列出全台20縣市「跨年時該吞什麼」的清單，搞笑指出，各地民眾應該在跨年時，吞下當地12份名產。例如：台北人吞12顆小籠包、新北人吞12顆阿給、桃園人吞12顆水蜜桃、新竹人吞12顆貢丸、苗栗人吞12顆草莓、台中人吞12顆芋頭、彰化人吞12顆肉圓、雲林人吞12顆文旦、嘉義人吞12碗雞肉飯、南投人吞12根茭白筍、台南人吞12碗牛肉湯、高雄人吞12鍋羊肉爐、基隆人吞12根吉古拉（竹輪）、屏東人吞12隻黑鮪魚、宜蘭人吞12根蔥、花蓮人吞12顆麻糬、台東人吞12顆釋迦、澎湖人吞12棵仙人掌、金門人吞12箱高粱酒、馬祖人吞12罐豆腐乳。





快新聞／西班牙習俗「跨年吞12顆葡萄脫單」 「台灣版」清單讓網笑瘋：「這怎吞！」

網友列出全台20縣市「跨年時該吞什麼」的清單。（圖／翻攝自Threads）

貼文一出，也讓其他網友不禁大笑表示，「這個怎麼吞！」、「這是要脫離單身，不是脫離世界捏！」留言區還有台中人說，「我不同意芋頭，我寧願吞太陽餅或是東泉辣椒醬」、「台中人吞12顆慶記（子彈）！」

