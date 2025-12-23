西班牙耶誕彩券開獎 遭野火肆虐小鎮贏得173.7億

幾個月前受到野火肆虐的西班牙西北部小鎮，如今獲得胖子樂透的鉅額彩金。

西班牙年度耶誕彩券「胖子樂透」開獎。幾個月前，因為野火造成毀滅破壞的小鎮，贏得4.68億歐元，大約超過173.7億台幣。（戚海倫報導）

西班牙的耶誕彩券，在西班牙西北部地區受到熱烈歡迎，被稱為「一劑希望之針」。幾個月前，野火在這個地區造成毀滅破壞，如今，曾經受到野火攻擊的小鎮拉巴涅薩鎮的居民，瓜分了4.68億歐元彩金。獲獎者包括這個小鎮一家足球俱樂部的成員，這個小鎮人口大約1萬1千人。鎮長表示，彩券中獎給鎮上注入了興奮和希望。

廣告 廣告

英國廣播公司BBC報導，名為胖子樂透的彩券，大部分一等獎彩券都由萊昂省小鎮的人們購買。一組10張、售價20歐元的彩券，如果中獎，獎金將達到40萬歐元，中獎號碼是79432。

西班牙西北部人口稀少，森林茂密，野火頻繁，但今年火災數量創歷史新高，這個地區受災尤其嚴重。報導指出，在森林大火肆虐萊昂省四個月後，這筆鉅額彩金出現了。大火燒毀了拉巴涅薩周圍31平方公里的土地，還導致當地一名35歲男子喪生。