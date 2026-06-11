西班牙藝術家Eva Armisén伊娃 阿米森《家：情感在基隆靠岸》特展登陸基隆 – 在港灣城市中，以藝術重新凝視「愛」與「歸屬」

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圖說：圖片提供/基隆美術館

【記者蔡富丞/基隆報導】為紀念西班牙人登陸基隆港四百週年，基隆美術館隆重推出西班牙知名藝術家 Eva Armisén 大型個展《家：情感在基隆靠岸 — Eva Armisén ( 伊娃 阿米森 ) 個展》，展覽將於2026年6月12日至9月13日展出。本次展覽由基隆市文化觀光局主辦，並由韓國策展人 Insoon Cho 擔任策展人，透過藝術家溫暖而深刻的視覺語言，重新探討「家」作為情感、記憶與歸屬感的核心意義。

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Eva Armisén長年以細膩且充滿情感的創作聞名國際，其作品經常描繪日常生活中看似微小卻深刻的情感瞬間。她筆下的人物、家庭、海洋、花朵與生活場景，以簡化而純粹的色彩與線條，傳遞人與人之間最真誠的連結。

八大展區呈現「家」的情感樣貌，從日常中感受溫柔與陪伴

本次《家：情感在基隆靠岸 — Eva Armisén個展》並非僅將「家」視為一個實體空間，而是一種存在於內心深處的情感狀態。展覽從「描繪生活」、「分享時刻」、「愛」、「自然」、「海洋」到「工作室」等六大子題，呈現藝術家如何透過創作，理解自身與世界的關係。策展論述指出：「愛」並非戲劇性的瞬間，而是在日常生活中透過陪伴、沈默與細微舉動逐漸累積而成；而「家」則是人們學習關懷、責任與同理心的重要場域。 展覽希望觀眾能透過作品，重新感受那些在快速時代中容易被忽略的溫柔與安定。

圖說：圖片提供/基隆美術館

西班牙登陸基隆四百週年，以藝術開啟城市與世界的文化對話

此次展覽選擇於基隆舉辦，更具有特殊歷史意義。作為台灣重要港口城市，基隆長年承載著文化交流、航海記憶與城市遷徙的歷史；而在西班牙登陸基隆港四百週年的時刻，《家：情感在基隆靠岸》也以藝術回應「抵達」、「離開」與「歸屬」等跨越時代的人類共同情感。基隆市政府表示，希望透過此次國際級展覽，讓更多民眾重新認識基隆作為海港城市所蘊含的人文深度，也藉由藝術建立城市與世界之間更溫暖的文化對話。

副市長邱佩琳表示，2026年適逢西班牙人登陸基隆港四百週年，這不僅是基隆歷史發展的重要節點，也是一座港灣城市重新與世界展開文化對話的重要時刻。此次邀請西班牙藝術家 Eva Armisén 來到基隆舉辦大型個展，別具象徵意義。市府希望透過藝術作為交流媒介，讓市民在展覽中重新感受『家』、『陪伴』與『歸屬』等情感價值，也讓更多人看見基隆作為海港城市所擁有的人文深度與文化能量。

圖說：圖片提供/基隆美術館

多元推廣活動同步展開，邀請民眾走進藝術與生活

《家：情感在基隆靠岸 — Eva Armisén個展》不只是一次藝術展覽，更是一場關於情感與生活的凝視。在充滿變動與快速節奏的當代社會中，Eva Armisén以溫柔且安靜的方式提醒著我們：真正重要的事，往往存在於那些最平凡的日常裡。

此外，本次展覽期間亦規劃多項推廣活動，包括藝術家親自導覽、藝術家工作坊、教育工作坊及專業導覽活動等，期望透過多元參與形式，讓不同年齡層觀眾更深入理解藝術家的創作理念與展覽內容。相關活動報名資訊及詳細內容，請參考基隆市文化觀光局臉書粉絲專頁，歡迎民眾踴躍參加。

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