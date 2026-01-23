西班牙表態拒絕加入「和平理事會」 稱決定與多邊主義信念一致

西班牙22日表示，將不參與川普為處理全球衝突而推出的「和平理事會」(Board of Peace)，並指出，馬德里的這項決定與其對多邊主義及聯合國體系的信念一致。

西班牙總理桑傑士(Pedro Sanchez)22日晚間在布魯塞爾出席歐盟峰會後對記者表示：「我們感謝這項邀請，但我們婉拒加入。」

華府表示，該機構將協助斡旋與監督各項衝突停火、安排安全部署，並協調戰後地區的重建工作；這項構想源自美國總統川普(Donald Trump)提出的加薩(Gaza)和平計畫。

川普22日在瑞士達沃斯(Davos)舉行的世界經濟論壇(World Economic Forum)主持「和平理事會」成立儀式，但儀式中未見加拿大、英國等美國傳統盟友出席。歐盟成員國中，僅匈牙利與保加利亞出席。

桑傑士表示，拒絕加入的主要原因在於西班牙對國際法、聯合國及多邊主義承諾的一致性。

在此前，川普不滿卡尼本週談及美國主導的全球秩序出現「破裂」，在22日撤回對加拿大加入該理事會的邀請。法國總統馬克宏19日也公開表態拒絕加入這個川普主導機構，理由是擔心該理事會意圖取代聯合國。

桑傑士並指出，「和平理事會」並未納入巴勒斯坦自治政府(Palestinian Authority)。

以色列已加入該理事會，其他參與的中東國家包括卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國等。