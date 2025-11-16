西班牙西北部 野火灰燼汙染水源

西班牙 加利西亞地區在夏季野火重創後，隨著秋季降雨，帶來了另一場危機，雨水將灰燼沖入溪流與地下水層，汙染擴及數十個城鎮，最嚴重的區域，居民甚至必須仰賴志工送水維生。

沿著山路，穿梭在被燒毀的村落中，挨家挨戶送水。志工：「我希望大家至少有水可以喝，我們現在不能洗澡 水是黑的，我已經兩天沒洗澡了，我們得等雨停了才能洗澡。」

這裡是西班牙西北部的山區，8月的野火將森林燒成一片焦土，秋季降雨一到，大片灰燼於是被沖入溪流和蓄水池。居民 ：「有時水稍微乾淨一點，有時整個都是黑的。」

清潔隊每天進山清淤，原本用來攔截泥沙的「沙井」，已被厚厚的灰燼完全堵住，水管也因灰燼反覆堵塞。眼看水汙染已經影響到數十個城鎮，政府計畫以無人機播種的方式，加速植被修復，覆蓋面積約40公頃。 生態學教授 蒙塔爾沃：「採用人工鋪草 動員7到8人，覆蓋5公頃 要7到8天，但用無人機 只需要2個人花2天，就能覆蓋40公頃。」

期望透過科技介入，讓土地加速修復，守住珍貴的水資源，避免下一場危機。

