西班牙計劃禁止16歲以下青少年使用社群 馬斯克爆氣痛批

西班牙計劃禁止16歲以下青少年使用社群媒體，成為最新加入限制行列的歐洲國家。西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）在杜拜舉行的世界政府峰會上宣布：「我們將保護他們免受數位荒野的傷害。」

西班牙總理 桑傑士。（圖／美聯社）

桑傑士形容社群媒體是「成癮、濫用、色情、操控和暴力」的場所，強調「我們的孩子暴露在一個他們本不該獨自探索的空間」。這項禁令雖需經國會批准，但將成為一系列數位監管措施的一部分，包括要求平台高管對「非法或有害內容」負責。

廣告 廣告

澳洲去年成為全球首個實施此類禁令的國家，目前法國、丹麥和奧地利也宣布考慮設立自己的年齡限制。英國政府則已展開諮詢，評估是否對16歲以下青少年實施禁令。

西班牙新法規將要求社群平台建立有效的年齡驗證系統，桑傑士強調需要「不只是勾選方塊，而是真正有效的障礙」。

新法也將把操縱演算法以放大非法內容定為犯罪。桑傑士表示：「這是由某些我們將調查的行為者所創造、推動和傳播的，我們也會調查那些演算法放大錯誤資訊以換取利潤的平台。」他強調：「躲在程式碼後面並聲稱技術是中立的做法不再被接受。」

此外，西班牙將建立新系統追蹤「數位平台如何助長分裂並放大仇恨」，並「調查和起訴Grok（X平台的AI工具）、TikTok和Instagram所犯下的罪行」。歐盟委員會已對Grok展開調查，擔憂它被用於製作真實人物的色情圖像。

面對這項禁令，社群媒體公司主張這些禁令無效、難以實施，且可能使弱勢青少年陷入孤立。Reddit已在澳洲高等法院對該國禁令提出挑戰。X平台所有者馬斯克（Elon Musk）則在回應西班牙的宣布時，稱桑傑士為「暴君和西班牙人民的叛徒」。

桑傑士稱希望下週就可通過這些法律，但由於其左翼聯合政府缺乏國會多數席位，可能面臨困難。

延伸閱讀

影/川普嗆聲打伊朗突然慫了？栗正傑譏：美國根本「不敢打」

情況不妙！赴美磋商未果 韓貿易代表：美擬正式宣布上調關稅

美軍擊落伊朗無人機 白宮稱會談如期舉行…川普：伊朗希望談判