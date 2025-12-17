西班牙警驅逐廢棄校舍非法佔住者 律師「寒冬中他們只能流落街頭」

西班牙巴達洛納警方12月17日驅逐佔住一所廢棄校舍人士，其中多數為無證移民，過程中有人和警方發生拉扯。美聯社



西班牙東北部警方17日依據法院命令，在巴塞隆納北方巴達洛納（Badalona）的一處廢棄校舍驅逐數百名無證移民，過程中有人和警方發生零星衝突，但大致和平。

西班牙巴達洛納警方12月17日驅逐佔住一所廢棄校舍人士，其中多數為無證移民，過程中一名女子和警方理論。美聯社

美聯社報導，由於官方早有預告將於冬季中進行驅離，原本居住在此的多數民眾已在警方行動前搬走。

17日清晨，穿著鎮暴服的加泰隆尼亞自治區警察依照法院命令進入廢棄校園，仍留在該處的人和平離開。

巴達洛納緊鄰巴塞隆納北方，是一座工人階級城市。該所學校2023年廢校後，許多來自撒哈拉沙漠以南地區的移民搬進校舍內居住，大多數移民來自塞內加爾和甘比亞。

巴達洛納市政府曾主張，這處非法佔住地點構成公共安全危險。2020年，當地一座被約100名移民佔用的舊工廠曾發生火災，造成4人喪生。

巴達洛納市長加西亞（Xavier García Albiol）在社群平台X發文，宣布驅離行動展開。他說：「正如我所承諾的，巴達洛納B9學校400名非法佔住者的驅離行動開始。」

加西亞隸屬保守派人民黨（Popular Party），長年以強硬反移民立場作為政治生涯主要政見，擔任巴達洛納市長多年。

法院命令也要求巴達洛納市政府，必須為被驅離者提供社會服務管道，但並未要求地方政府為所有佔住者安排住宿。

代表佔住者的律師隆奇（Marta Llonch）表示，許多人在寒冷天氣中勢必無家可歸。他說：「今晚很多人將睡在街頭。驅離這些人並不代表他們就會消失，如果不提供替代居所，他們現在只能流落街頭，這對他們本身以及城市而言都會是問題。」

許多佔住者以販售從街頭撿拾的廢金屬維生，他們離開校舍時，有人推著手推車，有些人則騎著拖著手推車的腳踏車，帶著家當離開。

西班牙巴達洛納警方12月17日驅逐佔住一所廢棄校舍人士，一名男子用腳踏車拉著手推車，載著家當離開。美聯社

另一些人雖持有居留與工作許可，但在生活成本高漲之際，連有工作的西班牙人都難以負擔購屋或租屋費用，迫使他們只能住在廢棄校舍。

住房危機早已廣泛引發西班牙社會不安，並發生多次抗議行動。

與其他南歐國家一樣，西班牙十多年來持續面臨移民潮湧入，許多人冒著生命危險，搭乘小船橫渡地中海或大西洋入境。

在不少已開發國家對移民採取強硬立場之際，西班牙左翼政府則表示，合法移民有助於帶動經濟成長。

