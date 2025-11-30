西班牙豬肉禁入台！伊比利火腿「庫存剩多久」 業者全說了

西班牙爆發非洲豬瘟疫情，台灣已全面禁止輸入該國相關豬肉產品，可能影響伊比利豬及伊比利火腿的供應。根據農業部統計，近3年西班牙輸台豬肉數量僅次於加拿大，相當可觀。目前各大餐飲業者庫存狀況不一，築間表示庫存可維持供應一年，乾杯則有數個月的庫存量，美式賣場好市多銷售暫無影響，而全聯、愛買、家樂福則表示沒有進口西班牙豬肉產品。

西班牙相隔31年再度爆發非洲豬瘟疫情，台灣已全面禁止輸入該國相關豬肉產品。這次疫情可能導致伊比利豬及伊比利火腿面臨供應問題，許多餐飲業者可能受到影響。

對於連鎖餐飲集團來說，影響程度不一。築間表示，旗下部分餐飲品牌有使用伊比利豬，在火鍋中使用比例為5%，燒肉則為10%，目前庫存預計可維持供應一年。燒肉品牌乾杯則表示，他們進口的豬肉包括西班牙伊比利豬和芬蘭豬，但和牛才是集團營運的大宗，伊比利豬品項佔比相對較低，現有庫存量可供應數個月的使用需求，供餐暫時不會受到影響，而芬蘭豬則沒有問題。

獸醫師楊靜宇表示，非洲豬瘟病毒具有非常高的抵抗力，對環境的耐受性很高，且傳播途徑廣闊，撲滅非常困難，因此對於歐洲進口的豬肉也要格外小心。根據農業部統計數據，西班牙在2023年到2025年分別輸入2.5萬、1.6萬及1.7萬公噸豬肉產品到台灣，輸台豬肉數量僅次於加拿大。防檢署已將西班牙列入高風險國家名單，同時強化邊境檢疫工作。

在連鎖大賣場方面，好市多表示目前銷售不受影響，而全聯、愛買、家樂福則表示沒有進口西班牙豬肉產品。提醒大家出國時要注意，不要攜帶或郵寄相關產品，以免面臨罰款。

