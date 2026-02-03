西班牙醫院完成臉部移植手術 創安樂死患者捐臉首例

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

西班牙巴塞隆納瓦爾德赫布隆醫院（Vall d'Hebron）昨（2）日宣布，該院一名接受安樂死的患者，生前主動表明捐出自己的臉部，院方成功完成開創性臉部移植手術，為全球首個安樂死患者捐臉的案例。

根據路透報導，受贈者卡梅（Carme，化名）因昆蟲叮咬引發細菌感染，導致臉部組織壞死，甚至影響說話、進食與視力。昨日術後，她在記者會上透露：「當我在家照鏡子時，我覺得我越來越像原本的自己了。」並表示，康復過程非常順利。

移植協調員納瓦斯（Elisabeth Navas）指出，捐贈者展現出「令人嘆為觀止的成熟度」。她說：「一個已決定結束自己生命的人，卻把其中一個最後的心願獻給陌生人，並給對方如此重大的第二次機會。」

瓦爾德赫布隆醫院在聲明中指出，該手術涉及移植臉部中央區域的複合組織，約有100名專業人員參與，包括精神科醫師與免疫學家。並表示，顏面移植需捐贈者與受贈者性別相同、血型相同，且頭部尺寸相近。

