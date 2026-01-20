西班牙重大鐵路事故 全國哀悼3天

西班牙南部18日發生數十人死傷的重大鐵路事故。全國今天(20日)起展開為期3天的哀悼，公共建築與軍艦均降半旗致哀；同時，救難人員仍在事故現場搜尋尚未尋獲的罹難者。

這起事故已造成至少40人死亡，但當局警告死亡人數恐非最終結果，搜救人員仍在扭曲的列車殘骸中搜尋可能受困的罹難者。

內政部指出，現場可能尚有3具遺體未列入官方統計。

事故發生於18日晚間，一列由馬拉加(Malaga)北上馬德里(Madrid)的列車出軌後，撞上南下維爾瓦(Huelva)的對向列車，造成多節車廂翻落邊坡。由於車廂撞擊過於猛烈，部分遺體甚至被拋飛至距離事故現場數百公尺外。

交通部長普恩特(Óscar Puente)於事發當晚表示，現場已發現一段斷裂鐵軌，但仍需釐清究竟是事故原因，或是出軌後造成的結果。

這起事故重創以高速鐵路網絡聞名的西班牙。總理桑傑士18日已前往事故地點視察，並宣布全國哀悼3天。國王菲利佩六世(Felipe VI)與王后雷蒂西亞(Letizia)預計今天(20日)到訪阿達穆斯(Adamuz)。

此外，國民警衛隊正向失聯者家屬採集DNA樣本，以協助確認罹難者身分。事故影響持續擴大，截至昨日，馬德里與安達魯西亞多座城市間的鐵路服務仍停駛，航空公司伊比利亞航空(Iberia)已加開飛往塞維亞與馬拉加的航班，部分巴士業者也強化南部運輸支援。