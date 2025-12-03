西班牙野豬染非洲豬瘟 專家看我國仍有風險

▲。中興大學動物科學系副教授兼畜產試驗場場長王建鎧表示，我國野豬也有感染非洲豬瘟風險，只有禁止廚餘餵養家豬，是無法有效阻斷此一傳播路徑。（圖／記者莊全成攝，2025.11.06）

[NOWnews今日新聞] 西班牙日前發生野豬感染非洲豬瘟，我國暫停伊比利豬輸入，而我國日前也因國內非洲豬瘟疫情，暫停廚餘養豬。中興大學動物科學系副教授兼畜產試驗場場長王建鎧表示，我國野豬也有風險，只有禁止廚餘餵養家豬，是無法有效阻斷此一傳播路徑。

根據台灣科技媒體中心內容，非洲豬瘟在世界多國出現疫情，造成農畜業的經濟衝擊。2025年11月28日，西班牙巴塞隆納附近發現8起野豬疑似感染非洲豬瘟。西班牙農業部指出，有1/3的豬肉出口證書遭凍結；西班牙上一次通報非洲豬瘟病例已經是1994年。而西班牙是世界第三大豬肉產品出口國，也是伊比利豬及其產品的唯一生產國。從經濟角度來看會帶來嚴重損失。

王建鎧表示，歐盟因地理特性，非洲豬瘟疫情長期存在野豬族群之中，並跨國境移動，相關疫調相當困難。目前只能採檢接近人類活動區的死亡案例。歐盟各國只能針對家豬養殖加強防疫阻絕，如西班牙過去的非洲豬瘟非疫區狀態，嚴格來說是家豬族群確定無疫情，而野豬族群無法排除疫情移入或潛在帶原未檢出的情況，但疫情進入野豬族群後幾乎就會穩定存在。

至於如何阻止疫情擴散？王建鎧說，提高肉豬場本身生物安全防疫強度，阻止病毒隨人員、車輛等進入豬場，是唯一有效策略。事實上，西班牙的非洲豬瘟非疫區便是靠高效豬場防疫達成；若能持續強度，並不需要特別擔心零星野豬案例的威脅。然而，另一值得擔憂的風險，在於氣候變遷是否影響野豬族群的數量、分布、以及移動，可能連帶增加肉豬場防疫的負擔與策略的調整，並推高肉豬生產成本。

王建鎧說，我國野豬也可能存在被感染的風險；風險主要來自境外攜入食品及產生之廚餘，因人類活動帶入野豬活動區，其風險阻斷需要全面截斷境外攜入的非洲豬瘟污染食物，只有禁止廚餘餵養家豬，是無法有效阻斷此一傳播路徑。

