西班牙開放無證移民取得合法身分 居留效期1年可申請延長

西班牙政府27日宣布新移民計畫，針對2025年12月31日前抵達西班牙、居住期間至少5個月、且無犯罪紀錄的無證移民（undocumented migrants），開放提供最長1年的合法居留權與工作許可，且期滿後可再申請延長，預計將有50萬人受惠。

西班牙智庫「Funcas」指出，近年西班牙境內的無證移民數量已由2017年的10萬7409人，增加到2025年的83萬7938人，8年內漲幅達8倍。而這些無證移民中約有76萬人來自拉丁美洲，其中以哥倫比亞（29萬人）、祕魯（11萬人）與宏都拉斯（9萬人）等西語國家人數最多。

CNN報導，西班牙包容、社會保障及移民部長賽茲（Elma Saiz）表示，新推出的移民合法化措施是要回應街頭存在的現實，且有利於國家經濟；西班牙也正在加強以人權、融合、共存以及經濟成長、社會凝聚力相容為基礎的移民模式。據統計，西班牙每年約需要30萬名移工填補勞動缺口。

BBC表示，這是西班牙近20年來首次大規模移民合法化政策，且由於此項措施是由西班牙皇家法令批准，不須再經西班牙國會同意。符合申請資格的移民，可於4月至6月進行申請。