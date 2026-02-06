西班牙首相桑傑士跟川普唱反調 一文看50萬無證移民就地合法背後盤算



西班牙政府宣布將讓約50萬名無證移民就地合法，引發國內外高度關注。首相桑傑士將此舉視為提振經濟與勞動力的重要政策，並試圖與美國總統川普收緊的移民立場形成鮮明對比，以此提升西班牙國際地位；但反對黨批評，此舉是為一年半後的大選鋪路，形同買「未來選票」。

西班牙距離下次將於2027年8月舉行的大選只剩1年半，決定競選連任的西班牙首相桑傑士（Pedro Sanchez）政府於1月27日宣布，將讓大約50萬名無證移民合法化，給予最長1年的合法居留身分，並開放工作許可，前提是能證明至少連續居住5個月，且沒有犯罪紀錄。該計畫將以皇家法令形式通過，無須經國會表決。

桑傑士此決定無異是一場豪賭，賭的是這項措施既能為經濟帶來好處、鞏固左翼政黨的支持，也能讓他在跟美國總統川普唱反調時，提升他在選民心中的地位。川普上個月在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）上，認為移民問題「對任何想看到一個強大而團結的西方的人來說，是個核心議題。」

桑傑士2月4日在紐約時報撰文表示，「那些支持『讓美國再次偉大』（MAGA）的領袖們可能會說，我們國家無法承受這麼多移民，這是一種自殺舉動。但別被他們騙了，西班牙正在蓬勃發展。」

平均每人貢獻逾4000歐元給政府

事實上，在2005年，西班牙曾合法化60萬無證移工。西班牙巴塞隆納龐培法布拉大學（Pompeu Fabra University）教授蒙拉斯（Joan Monras）估計，上一次類似的「無證移民就地合法」措施，平均每增加1名合法化外籍勞工，政府的財政收入就會增加超過4000歐元；且沒有證據顯示公共支出會隨之增加，因為他們本來就已經在使用免費的醫療和教育資源。

在過去10年，外來人口的湧入使西班牙人口增加了300萬，幫助其成爲歐洲增長最快的大型經濟體。西班牙央行預測，2026年增長率爲2.2%，幾乎是歐洲央行對整個歐元區預測值的2倍。在移民帶動經濟的背景下，使工人合法化意味著能簽約更多納稅人。

拉美移民語言文化與西班牙相近

與歐洲其他國家不同，西班牙能感受到移民問題帶來的經濟好處，其中一部份原因是大多數移民來自拉丁美洲，而拉丁美洲的主要語言之一正是西班牙語，相關文化連結也較深，讓移民更容易融入社會。

不只是合法移民，無證移民也是如此。馬德里卡洛斯三世大學（Carlos III University）一項研究發現，在疫情之前，西班牙至少4分之3的無證移民來自拉丁美洲，其中5分之4年齡在40歲以下，減輕了歐洲面臨高齡化社會下的退休金壓力。

反對黨批桑傑士買「未來選票」

然而，桑傑士從其他歐洲國家經驗中也深知，太過歡迎移民，不僅可能引發選民的反感，甚至會壯大極右勢力。英國先前就因移民問題引發社會反彈，最終促成脫歐；德國湧入大量敘利亞戰爭難民後，也引發選民不滿。

而桑傑士推出此措施之際，正逢他所屬「社會勞工黨」（Socialist Party）的相關貪腐醜聞在近幾週接連曝光新消息。保守派人民黨（People's Party）黨魁費霍（Alberto Núñez Feijóo）2月1日表示，「這不是在幫助有需要的人，而是在購買未來的選票。」西班牙極右派「呼聲黨」（Vox）則談到移民「入侵」，並主張大規模驅逐出境。

桑傑士的「無證移民就地合法」政策，是由左翼聯盟夥伴「我們可以黨」（Podemos）成員孟蒂羅（Irene Montero）宣布。她表示，「川普迫害移民，他的移民警察近距離向人開槍，把孩子關進籠子，並因為膚色或口音而驅逐成千上萬的勞工。對這種種族主義、仇恨與暴力的回應，就是給予合法身分。」

西班牙巴塞隆納龐培法布拉大學（Pompeu Fabra University）教授蒙拉斯（Joan Monras）表示，「讓已經在你國內生活和工作的無證移民，持續處於這種不正常的狀態，是個壞主意。」他說，「解方很簡單，選擇卻很難。你不是讓他們合法化，就是把他們遣返回去，這個決定更多的是政治問題，而非經濟問題。」

