西班牙馬德里高鐵脫軌相撞 已知釀5死多傷

事故發生在當地時間18日晚上8時左右，一列由馬拉加開往馬德里的高鐵，在進入道岔時脫軌，侵入鄰線，和迎面而來、由馬德里開往韋爾瓦的列車相撞，導致2列車都出軌。

西班牙鐵路單位表示，安達盧西亞和馬德里間鐵路運輸已經中斷，救護人員全力搶救中。