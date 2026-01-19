西班牙驚傳「高鐵相撞」事故！釀至少21死73人重傷

西班牙南部在當地時間18日傍晚發生2列高鐵列車相撞的事故，造成至少21人死亡。（合成圖／翻攝自X平台／@eleanorinthesky）

西班牙官員表示，該國南部在當地時間18日傍晚發生2列高鐵列車相撞的事故，造成至少21人死亡，另有數十人受傷。

據《BBC》報導，負責管理該國高鐵的「西班牙國有鐵路基礎設施公司」（ADIF）指出，事故發生在安達魯西亞自治區（Andalucía）哥多華（Córdoba）附近的阿達穆斯鎮（Adamuz）一帶。

1列由馬拉加（Málaga）開往首都馬德里（Madrid）的高鐵出軌，並衝撞到相鄰的鐵道。另1列由馬德里開往韋爾瓦（Huelva）、行駛於反方向的高鐵，也在事故中出軌。

廣告 廣告

安達魯西亞緊急服務單位表示，至少有73人傷勢嚴重，救援人員仍持續在出軌車廂中搜尋並救出受困乘客。

根據ADIF的說法，事故發生於該列車在當地時間18時40分自馬拉加出發後約10分鐘。該公司表示，已在馬德里阿托查車站（Atocha）、塞維亞（Sevilla）、哥多華（Córdoba）、馬拉加及韋爾瓦等地設立空間，供罹難者家屬使用。

事故發生後，馬德里與安達魯西亞之間的所有鐵路服務全面暫停，鐵路公司也將在夜間持續開放各車站，協助受影響的旅客。

營運馬拉加至馬德里列車的西班牙-義大利合資運營商「ILSA」的高鐵服務品牌「Iryo」也證實了上述的出軌事故，並表示當時車上約有300名乘客。

西班牙國王菲利佩六世（King Felipe VI）與萊蒂西亞王后（Queen Letizia）表示，他們正密切關注這起災難的最新發展。西班牙王室在社群平台X上表示：「我們向罹難者的親屬與摯愛表達最深切的哀悼，也向傷者致上我們的關懷與祝福，盼其早日康復。」

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）也透露，政府正與緊急服務單位合作，協助所有受影響的人士；安達魯西亞自治區主席莫雷諾（Juanma Moreno）則對罹難者及其家屬表達關切與支持。

西班牙廣播電視公司（RTVE）記者希梅內斯（Salvador Jimenez）當時剛好就在其中1列高鐵列車上，他形容撞擊當下感覺就像「發生了1場地震」，「我在第1節車廂，那一刻感覺就像地震來襲，高鐵真的出軌了。」

他在社群平台X上的最新更新中提到，自己與其他乘客正在「冰冷的夜晚」中等候巴士，準備被送往當地的1處體育館安置。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

81歲阿嬤成「YT遊戲實況主」爆紅 背後原因感動網友

洪詩婚前願照顧公公 潔哥吐槽「鬼故事」：不讓女兒沒苦硬吃

街頭行乞結緣戀愛五年！男方發現「她根本沒離婚」 怒討回49萬聘金