西班牙驚爆非洲豬瘟！ 農業部急公告禁進口：違規最重關7年

非洲豬瘟中央災害應變中心今（29）日表示，西班牙官方網站發布該國發生非洲豬瘟，並通報世界動物衛生組織（WOAH）。該國與我國可直接通郵，存在引入疫病風險，農業應變中心呼籲國人，切勿自非洲豬瘟發生國家攜帶或以郵包寄送豬肉產品回國，違規輸入者首次即裁處新台幣20萬元罰鍰，第二次以上裁處100萬元。以快遞或貨運輸入者，最重可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰鍰。

應變中心表示，我國持續關注ASF國際疫情，西班牙昨（28）日於其官方網站發布新聞稿，該國11月26日於巴賽隆納郊區發現的2頭野豬屍體，經確診為ASF。依據WOAH疫情通報，該國先前最後一例發生在1994年9月，這是清淨以來首次檢出非洲豬瘟。應變中心表示西班牙此次疫情顯見國際間非洲豬瘟疫情仍不斷升溫，病毒傳播風險切不可輕忽。

農業部今日公告，將西班牙自ASF非疫區國家刪除，活豬及豬肉產品自今日起裝船（機）起運者禁止輸入我國，違者處以退運或銷燬。該國2023年至2035年分別輸入25,452、16,019及17,384公噸豬肉產品，輸臺豬肉數量僅次於加拿大。應變中心呼籲進口業者務必遵守檢疫規定，以免產生損失。西班牙與台灣間目前無直接通航，惟可直接通郵，仍具有疫情傳入之風險，防檢署於今日將該國列入過去三年發生ASF國家及高風險國家名單，防檢署將偕同各邊境檢疫機關於邊境加強檢疫。

應變中心提醒，我國10月下旬於台中市梧棲區發生之非洲豬瘟疫情業經有效控制確認終止，將於明年積極爭取再次列入非洲豬瘟非疫區國家，民眾若違規自非洲豬瘟發生國家攜帶或以快遞及郵寄方式輸入豬肉製品者，將提高疫病入侵風險，從而影響我國養豬產業之發展，凡經查獲將以零容忍態度處以重罰，應變中心呼籲國人應遵守動植物邊境管制規定，共同維護國內家畜禽產業及國人食品安全。

