西班牙高速列車出軌對撞奪21命 上百人受困車廂

根據《歐洲通訊社》（Europa Press）報導，西班牙鐵路基礎設施管理公司（ADIF）一列由馬拉加（Málaga）開往馬德里的高速列車，於當地時間18日晚間約6時40分，在離開馬拉加約10多分鐘，行經安達魯西亞自治區哥多華省阿達穆斯（Adamuz）附近時，因不明原因發生出軌事故，列車衝入對向軌道，與迎面而來的另一列列車發生碰撞，造成對向列車也出軌，事故目前已造成21人死亡。

安達魯西亞自治區緊急救援部門表示，救援行動仍在持續進行中，消防與醫療人員正全力協助受困於脫軌車廂內的乘客脫困。西班牙當地媒體指出，兩列列車合計載有約400名乘客，部分乘客自行使用擊破器敲碎車窗逃生，但仍有相當人數受困車廂，估計可能多達100人。

西班牙國家電視台（RTVE）報導指出，這起事故造成約100人受傷，其中至少25人傷勢嚴重；此外，從馬拉加開往馬德里的「Iryo」6189次列車駕駛亦在事故中不幸罹難。相關單位已展開調查，以釐清事故原因。

安達魯西亞最高應變官員山斯（Antonio Sanz）則在記者會中表示，至少有73人受傷。他說：「死亡人數可能還會再增加。」並補充：「我們將面臨極其艱難的夜晚。」總理桑傑士（Pedro Sanchez）在X平台表示：「今天對我們國家來說，是因為阿達穆斯鐵路悲劇而痛徹心扉的一夜。」

西班牙王室也在X發文表示，國王菲利佩六世（Felipe VI）與王后雷蒂西亞（Letizia）「懷著深切關切持續關注消息」，並向罹難者家屬及親友表達「最深切的哀悼，也祝願傷者早日康復」。

