西班牙高速列車相撞 至少39人死亡73傷
[Newtalk新聞] 西班牙南部安達盧西亞地區一處鐵軌上，兩輛高速列車於當地時間18日晚間7時45分發生嚴重碰撞事故，造成至少39人死亡、73人受傷，其中24人傷勢嚴重，包括4名兒童。初步調查顯示，一輛由Iryo公司營運的Freccia 1000型高速列車從馬拉加（Malaga）開往馬德里途中脫軌，隨後撞上對向由Renfe公司營運的Alvia列車，該列車正從馬德里開往韋爾瓦（Huelva）。
事故發生在科爾多瓦省（Cordoba）附近的阿達穆斯（Adamuz）鎮，距離馬德里南方約360公里。涉事軌道為直線路段，且於去年5月才完成更新，西班牙交通部形容事件「極其詭異」，鐵路專家對此感到「極度困惑」。目前事故原因尚未確定，調查預計需至少一個月時間才能得出結論。
兩輛列車總計載運約400名乘客，多數為西班牙人。Iryo列車載有超過300人，Renfe列車約100人。Renfe列車的前兩節車廂傷亡最為慘重，第一節有37人、第二節有16人。目擊者描述現場一片混亂，一名乘客表示碰撞瞬間「感覺像地震」，尖叫聲四起，行李四散；另一乘客回憶「滿是人和尖叫聲，大家呼叫醫生」。救援人員指出，扭曲的金屬殘骸導致救難困難，需使用重型機械清除，並持續徹夜搜救受困者。
西班牙政府迅速回應，總理桑切斯（Pedro Sanchez）稱這是「充滿深沉痛苦的一夜」，並指示相關部門全力援助。國王費利佩六世（King Felipe Ⅵ）和王后萊蒂西亞（Queen Letizia）表達哀悼，並祝傷者早日康復。安達盧西亞地區政府首長胡安馬·莫雷諾（Juanma Moreno）警告死亡人數可能上升，並呼籲倖存者聯絡家人或在社群媒體發文報平安。鐵路營運商Adif已暫停馬德里與安達盧西亞之間所有鐵路服務，預計至少持續至20日。
國際社會亦表達關切，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）及歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）發文慰問。西班牙擁有全球第二大高速鐵路網，總長超過4000公里，此次事故為該國逾十年來最嚴重鐵路災難，上一次類似事件為2013年加利西亞（Galicia）脫軌事故，造成80人死亡。
