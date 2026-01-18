西班牙高速列車脫軌相撞 至少21死數十傷

西班牙南部發生兩列火車相撞重大事故，造成嚴重死傷。

西班牙南部在當地周日晚間，有兩列高速列車相撞，造成至少21人死亡，數十人受傷。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，根據鐵路網路營運商表示，這起事故發生在哥多華省附近的阿達穆斯鎮，當時一列從馬拉加開往馬德里的高速列車脫軌，撞上了鄰近的鐵軌。第二列從馬德里開往韋爾瓦的反方向列車也脫軌了。安達魯西亞緊急救援部門表示，至少有25人重傷，還有一些人受到輕傷。

鐵路網路營運商指出，事故發生在列車離開馬拉加大約十分鐘後，當地時間晚間6點40分。事故發生後，馬德里和安達魯西亞之間的所有鐵路服務暫停。而營運從馬拉加出發列車的私營鐵路公司證實脫軌事故，表示車上大約有300名乘客。

西班牙國王菲利佩六世與王后表示，「非常關注」這場災難的消息。皇宮透過社群平台表示，「向遇難者的親屬和愛人致以最深切的慰問，並且向傷者表達我們的愛和祝願，祝願早日康復。」西班牙總理桑傑士說，政府正和緊急救援部門合作，幫助受災民眾。當時就在其中一列火車上的西班牙記者希門尼斯表示，有些人能毫髮無損地離開列車。