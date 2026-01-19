西班牙高鐵事故 至少39人死亡

（德國之聲中文網）西班牙南部嚴重高鐵事故中，已有至少39人死亡。該國國家媒體引述警方報道了這一數字。

據該報道，事故發生後，共73人被送往安達盧西亞的科爾多瓦市各醫院救治。其中24人傷勢嚴重。有四名傷者是未成年人。

西班牙國家鐵路公司Renfe稱，事故發生於周日（1月18日）晚19時40分。西班牙高鐵運營商Iryo使用的意大利列車公司Trenitalia的一列高鐵火車在科爾多瓦省阿達穆斯鎮附近以估計300公裡的時速行駛，脫軌沖入相鄰鐵軌。正在此時，Renfe公司一列高鐵反向駛來，被Iryo的高鐵列車沖撞脫軌。

巨大的撞擊力

西班牙交通部長普恩特表示：“撞擊力十分巨大，以致於Renfe列車頭兩節車廂被甩出軌道。”這些車廂墜入四米高的護堤，損毀嚴重。

Iryo的列車當時載有300余人，從馬拉加開往馬德裡。Renfe的列車當時載有約200名乘客，從馬德裡駛向韋爾瓦。馬德裡與安達盧西亞之間的這一重要鐵路線暫停運營。

據官方消息，死者中有一人是事故列車的司機。事故發生後數小時，仍有不少乘客被困在火車內。消防人員的負責人卡莫納（Paco Carmona）表示，救援工作十分困難。“事發地點不容易到達。損毀規模巨大。”

西班牙首相桑切斯承諾迅速提供幫助。他在X平台寫道：“今夜我們的國家承受很深的傷痛。”除馬德裡皇室外，歐委會主席馮德萊恩也向罹難者家屬致以哀悼。

