西班牙高鐵出軌對撞已21死 車廂翻落斜坡難救援

事故列車的其中1節車廂內乘客拍下這一幕，此時裡頭只能仰賴緊急照明，已經有1名工作人員進入車廂安撫並協助，1名乘客表示，事發當下火車劇烈震動，大家都受到驚嚇，所幸跟自己在同一節車廂內的乘客均安然無恙，對外面發生什麼事情並不清楚。

西班牙南部18日發生2列火車相撞事故，並造成重大死傷。從外頭看去，救難人員爬到最上方，想辦法進入車廂內，後面的這節車廂嚴重傾斜。有些旅客從已經破碎了的窗戶脫困，後面幾扇車窗，則可見到救難人員用手電筒照亮協助接應 。

France24報導，「事故發生後，許多乘客受困車廂內，他們必須用緊急車窗擊破器，讓自己有出口能夠逃生，這對消防員來說一直是件困難的事，而緊急救援人員要進入非常窄的地方，要進去該區的道路也是困難重重，他們必須有條不紊地把人從破損車廂殘骸中救出。」

根據西班牙鐵路基礎設施管理公司，1列從馬拉加開往馬德里的列車，在阿達穆斯附近出軌，衝到對向軌道，與迎面而來的另1列列車相撞，導致對向列車也出軌。醫療及消防人員趕赴現場搶救，有些乘客已回天乏術。

安達魯西亞自治區緊急事務官員桑茲表示，部分車廂翻落約4公尺深的斜坡，增加救援的困難度。交通部長普恩特表示，事故發生在軌道的直線段，而且該段軌道才剛全面翻新，肇事的第1列火車是新車型，這起事故「非常奇怪」，正深入調查中。