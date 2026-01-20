西班牙高鐵出軌相撞釀39死！消息人士曝「問題出在鐵軌」

西班牙南部在當地時間18日傍晚發生2列高鐵列車相撞的事故，造成至少39人死亡。（合成圖／翻攝自X平台／@eleanorinthesky）

西班牙南部在當地時間18日傍晚發生2列高鐵列車相撞的事故，造成至少39人死亡、數十人重傷。如今根據1名聽取事故初步調查簡報的消息人士指出，調查人員已在鐵軌上發現1處斷裂的接合點，而上面的磨損痕跡顯示，這些故障已存在一段時間。

據《路透社》的獨家報導，事故原因先是1列由馬拉加（Málaga）開往首都馬德里（Madrid）的高鐵出軌，並撞上了迎面而來、由馬德里開往韋爾瓦（Huelva）的高鐵，導致該列車也被推離軌道並翻落至路堤下，這起事故成為歐洲近代最嚴重的鐵路災難之一。

該名消息人士透露，現場分析鐵軌的技術人員在2段鐵軌之間的接合處發現磨損痕跡，該接合裝置被稱為魚尾板（fishplate），而這些跡象顯示故障已存在一段時間。

調查人員發現，這個有缺陷的接合點在2段鐵軌之間形成1道縫隙，隨著列車持續通行，縫隙逐漸擴大。因為事件性質敏感而拒絕透露姓名的消息人士指出，技術人員相信這個故障接合點是釐清事故確切原因的關鍵。

負責全面調查此次事故原因的「西班牙鐵路事故調查委員會」（Commission of Investigation of Rail Accidents，CIAF）未立即回應媒體的置評請求。負責管理該國高鐵的「西班牙國有鐵路基礎設施公司」（ADIF），以及負責監督CIAF的西班牙交通部，也同樣未回應置評請求。

負責營運第2列出軌列車的「西班牙國家鐵路」（Renfe Operadora）董事長赫雷迪亞（Álvaro Fernandez Heredia）對「塞爾電台」（Cadena Ser）表示，目前談論事故原因仍為時過早。不過他指出，事故在「特殊情況下發生」，並補充，「幾乎可以排除人為錯誤。」

此外，上述消息人士也透露，事發當下第1列出軌列車的前幾節車廂已順利通過鐵軌縫隙，但第8節、也就是最後1節車廂發生出軌，並連帶拖累第7與第6節車廂。據悉，這列率先出軌的高鐵由西班牙-義大利合資運營商「ILSA」的高鐵服務品牌「Iryo」所營運。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）與交通部長普恩特（Oscar Puente）於19日上午前往事故現場視察。桑切斯在事故發生後，已取消了原定前往瑞士達沃斯（Davos, Switzerland）出席「世界經濟論壇」（World Economic Forum）的行程。

普恩特指出，發生事故的Iryo列車車齡不到4年，型號則為「紅箭特快列車1000型」（Frecciarossa 1000），與義大利高速鐵路網路所使用的型號相同。此外，該段鐵路軌道也曾在去年5月完成全面翻新。

消息人士還告訴《路透社》，列車製造商「日立軌道義大利」（Hitachi Rail Italy S.p.A.；HRI）曾於1月15日依例行維修程序對列車進行檢查，但並未發現任何異狀。

