西班牙高鐵出軌釀42死！16歲少年1原因成「最快搜救員」 英勇救出10歲男童

西班牙南部阿達穆斯（Adamuz）日前發生嚴重鐵路事故，造成至少42人死亡、120多人受傷。（圖／翻攝自X）

西班牙南部阿達穆斯（Adamuz）日前發生嚴重鐵路事故，造成至少42人死亡、120多人受傷，其中39人仍在醫院治療，13人情況危急。事故發生後，一名年僅16歲的少年胡里奧・羅德里格斯第一時間投入救援行動，其英勇表現獲西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）與王后雷蒂西亞（Queen Letizia）親自致謝。

根據《每日郵報》報導，事故發生於18日傍晚約6時40分，一列自馬拉加（Malaga）開往馬德里（Madrid）的民營業者Iryo列車在南部安達魯西亞自治區（Andalusia）阿達穆斯（Adamuz）附近出軌，並滑入另一條軌道，數分鐘後第二列列車撞上事故現場，造成嚴重傷亡。當局表示，仍有43人下落不明，最終死亡人數仍待確認，全國已進入為期三天的哀悼期。

西班牙媒體將16歲的胡里奧・羅德里格斯譽為「阿達穆斯天使」（the angel of Adamuz）。事發當時，他與母親及朋友釣魚返家途中，發現多輛警車與救護車疾駛而過，出於好奇尾隨前往，意外成為最早抵達事故現場的民眾之一。

在專業救援人員到達前的幾分鐘內，胡里奧徒步奔走於滑落約四公尺斜坡的車廂之間，安撫倖存者、協助記錄親屬聯絡方式，並從列車殘骸中成功救出一名10歲男童。他事後表示：「我沒有停下來想過自己是否疲憊，只是不斷來回幫忙。」

西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）與王后雷蒂西亞（Queen Letizia）於20日親赴事故現場，向罹難者家屬致意，並探視醫院中的傷者。皇室夫婦也特別與胡里奧交談，了解他在現場的經歷，對其無私行為表達高度敬意。菲利佩六世表示：「無論基礎設施多麼完善，事故仍可能發生。這是一場極其悲慘的事件，所幸及時反應，避免了更大的傷亡。」

事故罹難者中，包括一個來自馬德里的家庭，一名6歲女童在事故中失去父母、哥哥與表兄，是唯一倖存者。她從破碎的車窗逃生後，被人發現赤腳沿鐵軌行走，僅頭部縫合三針，目前由祖母陪同休養。這家人事發前才剛結束馬德里之旅，曾觀賞音樂劇《獅子王》並到伯納烏球場觀看皇家馬德里比賽。

此外，記者奧斯卡・托羅（Oscar Toro）與其攝影記者妻子瑪麗亞・克勞斯（Maria Clauss）也在事故中不幸罹難。伊比利亞美洲文化協會證實兩人身亡，社會各界紛紛表達哀悼，讚揚他們的專業精神與人格風範。

目前事故原因仍在調查中，初步有專家指出，現場發現斷裂的鋼軌接頭，可能是導致列車最初脫軌的關鍵因素之一，相關單位正進一步釐清責任歸屬。



