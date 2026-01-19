西班牙高鐵對撞 已39死152傷

西班牙兩列高鐵列車相撞，造成重大死傷。（路透）

記者康子仁∕綜合報導

西班牙南部安達魯西亞地區當地時間十八日發生兩列高速鐵路列車相撞事故，死亡人數已增至三十九人，另有一百五十二人受傷。我外交部十九日表示，目前尚無台灣人受到影響通報，已指示駐西班牙代表處向西班牙政府表達哀悼之意。

當天晚間一列自馬拉加北上至首都馬德里的民營業者Iryo 6189次列車，在阿達穆斯附近出軌，衝上對向軌道，撞上由馬德里南下往維爾瓦的西班牙國家鐵路列車，導致後者同樣出軌。十九日全天馬德里與南部安達魯西亞地區之間逾二百班列車取消，影響範圍涵蓋哥多華、塞維亞及格拉納達等大城市。

社群媒體流傳的現場畫面顯示，救難人員在探照燈下，將乘客從側翻且嚴重變形的車廂中救出。有些乘客從破碎的車窗爬出，另一些則被用擔架送離現場。總理桑傑士在Ｘ平台哀悼這是「痛徹心扉的一夜」。

兩列列車約有四百名乘客，絕大多數為週末假期結束後往返馬德里的西班牙人。目前還不清楚車上有多少名觀光客，而一月並非西班牙旅遊旺季。

西班牙交通部長普恩特在馬德里阿托查車站的記者會上表示，目前還不清楚肇事原因。

我外交部已指示駐西班牙代表處向西班牙政府表達哀悼之意。另經駐處第一時間洽查掌握狀況，目前尚無台灣人受到影響的通報。外交部已指示駐處持續注意旅西民眾、留學生及僑民狀況，並提供必要協助。